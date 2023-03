Bangladesh: Hasina, “siamo con chi sostiene il nostro sviluppo, Cina, Usa o India” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crediamo in una soluzione pacifica, se c’è un conflitto può essere risolto attraverso il dialogo, ma non sosteniamo mai alcun tipo di invasione o conflitto”, ha dichiarato Hasina riguardo alla guerra in corso in Ucraina a seguito dell’invasione russa. “Quando vediamo una violazione dei diritti umani o un’invasione ci opponiamo”, ha aggiunto, riconoscendo anche il diritto di ogni Paese di “proteggere il proprio territorio”. Tuttavia, a suo parere la comunità internazionale dovrebbe premere per il dialogo: “Penso che il mondo dovrebbe farsi avanti per fermare la guerra perché la gente comune sta soffrendo”. (segue) (Inn)