Bangladesh: Hasina, “siamo con chi sostiene il nostro sviluppo, Cina, Usa o India” (3)

- La leader di Dacca ha invocato pressioni da parte della comunità internazionale anche sul Myanmar, al fine di risolvere la crisi dei profughi rohingya. I circa 1,2 membri della minoranza islamica birmana ospitati in Bangladesh costituiscono un “grande onere” per il suo Paese. “Devo nutrirli. Devo soddisfare i loro bisogni di base”, ha spiegato la premier. Su questo problema il suo governo, ha riferito Hasina, ha avuto colloqui con la Cina, con i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), col Giappone e con gli Stati Uniti, ma “purtroppo, il governo del Myanmar non sta ascoltando nessuno”. (Inn)