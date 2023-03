© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Parlamento nomina membri Comitato per la preparazione delle leggi elettorali - La Camera dei rappresentanti libica con sede nell’est del Paese ha nominato i suoi sei membri del Comitato misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali. Lo ha riferito il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq. I membri eletti sono Noureddine Khaled, Jalal al Shuwaihdi, Saleh Qalama, Abu Salah Shalabi, Miloud al Aswad e Ezzedine Qwerib. La nomina dei sei deputati è avvenuta dopo una sessione durata diverse ore. Ora spetterà all’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, l’organo consultivo che svolge le funzioni di una camera alta, nominare gli altri sei membri della commissione paritetica. Il completato del suddetto Comitato 6+6 è stato auspicato anche dal Consiglio dalla presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che al contrario si è espressa in modo tiepido sull’iniziativa lanciata dall'inviato Onu, Abdoulaye Bathily, fortemente ridimensionata anche se non del tutto cassata. (segue) (Res)