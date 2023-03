I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Algeria, recuperati nove cadaveri dopo naufragio al largo delle coste di Skikda - La Guardia costiera algerina ha annunciato il recupero di nove corpi di immigrati annegati a seguito dell’affondamento di un barcone diretto verso le coste italiane con a bordo 16 persone a ovest del governatorato di Skikda. Lo hanno riferito i media algerini affermando che due persone sono state salvate, mentre altre cinque risultano ancora disperse. Secondo di dati del Viminale visionati da "Agenzia Nova", la rotta algerina ha portato in Italia al 13 marzo scorso almeno 184 migranti irregolari, in aumento rispetto alle 55 persone arrivate in Sardegna nello stesso periodo del 2022, a fronte di 1.389 arrivi complessivi del 2022. (segue) (Res)