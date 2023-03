I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mondiali 2030: Fronte Polisario contro la candidatura del Marocco con Spagna e Portogallo - I sostenitori in Spagna e in Portogallo del Fronte di Polisario - gruppo che rivendica l'indipendenza dell'autoproclamato Repubblica araba democratica saharawi nel territorio del Sahara occidentale - hanno chiesto di respingere la candidatura del Marocco per ospitare la Coppa del Mondo 2030 insieme a Madrid e Lisbona. Lo hanno riferito i media marocchini pubblicando una lettera del "Movimento di solidarietà con il popolo saharawi" al presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in cui si afferma: "Siamo convinti che non ci siano le condizioni adeguate ad accettare l'inclusione del Marocco in una richiesta guidata da Spagna e Portogallo, perché Rabat non rispetta i diritti umani né sul suo territorio né in quelli che occupa nel Sahara Occidentale". "Chiediamo alla Federcalcio spagnola di rivedere questa proposta, altrimenti i Mondiali saranno un'occasione unica per nascondere le violazioni dei diritti umani commesse dal regime marocchino", hanno aggiunto gli autori della lettera. (segue) (Res)