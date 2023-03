I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied, ciò che è stato realizzato dopo il 25 luglio 2021 è "un miracolo"- Ciò che è stato realizzato in Tunisia dopo il 25 luglio 2021 è “un miracolo”. Lo ha dichiarato, secondo il sito di informazione tunisino “Tuniscope”, il presidente della Tunisia, Kais Saied, ieri, durante la sua visita nella provincia centro-settentrionale di Kairouan, in occasione del 67esimo anniversario dell’indipendenza nazionale. Il riferimento del 25 luglio 2021 allude al giorno in cui Saied aveva sciolto il parlamento dopo che diverse città del Paese furono attraversate da violente proteste. Quello stesso giorno, il presidente tunisino aveva inoltre licenziato il primo ministro, Hicham Mechichi, annunciando che avrebbe assunto la presidenza dell'esecutivo con l'assistenza di un nuovo primo ministro. Ieri, Saied ha giustificato quelle misure spiegando di “aver preso la decisione dopo aver effettuato una visita all’ospedale regionale di Redeyef (nella provincia meridionale di Gafsa), dove non c’era né acqua, né elettricità, né ossigeno”. Di conseguenza, ha aggiunto, quella decisione serviva a “ripristinare il percorso e a raggiungere gli obiettivi del popolo tunisino in termini di lavoro, di libertà e di dignità nazionale”. Secondo Saied, la Costituzione del 2014 avrebbe avuto “l’obiettivo di minare lo Stato e dividerlo”. (segue) (Res)