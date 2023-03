© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Esteri partecipa a riunione sul clima di Copenaghen - Il ministro degli Esteri egiziano e presidente della Conferenza sul Clima Cop27, Sameh Shoukry, si trova oggi a Copenaghen per prendere parte alla riunione ministeriale sui Cambiamenti climatici ospitata dalla Danimarca e svoltasi sotto la presidenza congiunta egiziano-emiratina. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed Abu Zeid. Durante il suo discorso alla sessione di apertura della ministeriale, Shoukry ha elogiato l'incontro di Copenaghen, "che è diventata un'importante piattaforma per migliorare il lavoro sulle questioni climatiche a livello internazionale attraverso discussioni e incontri costruttivi tra le varie parti interessate all'azione per il clima elogiando la cooperazione di Egitto, Danimarca e Emirati Arabi Uniti”. (Res)