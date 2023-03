© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: premier giapponese Kishida a Kiev per ribadire il sostegno del G7 a Kiev - Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha intrapreso stamattina una visita non annunciata in Ucraina per "onorare il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che, sotto la guida del presidente (Volodymyr) Zelensky, si è sollevato in difesa del proprio Paese". Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui Kishida intende ribadire la solidarietà e il pieno sostegno del Giappone e del G7 all'Ucraina. Secondo i media giapponesi, Kishida è arrivato a Kiev in treno dalla stazione polacca di Przemysl. La visita giunge all'indomani di un viaggio ufficiale di Kishida in India, e non è stata preceduta da alcun annuncio ufficiale. (segue) (Res)