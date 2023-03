© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: parlamento approva il controverso decreto presidenziale sul lavoro - Il parlamento dell'Indonesia ha approvato oggi il decreto d’emergenza del presidente Joko Widodo sulla creazione di posti di lavoro. Il provvedimento, molto contestato dall’opposizione, punta ad attirare investimenti esteri e alimentare la crescita economica attraverso interventi di flessibilizzazione e deregolamentazione che interessano ben 70 differenti leggi e diversi settori, a cominciare da quello occupazionale. La riforma era stata approvata per la prima volta nel 2020 con il plauso degli investitori internazionali, ma tra le critiche degli oppositori locali, secondo cui le misure avrebbero ridotto le garanzie per i lavoratori e gli standard di protezione dell’ambiente. La Corte costituzionale l’ha bocciata però nel 2021, evidenziando come l’iter di approvazione della legge fosse stato caratterizzato da consultazioni pubbliche inadeguate e ordinando l’avvio di un nuovo dibattito parlamentare entro due anni. (segue) (Res)