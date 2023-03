Energia: Meloni, processo verso economia verde sia sostenibile in termini sociali ed economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo verso un’economia verde deve essere sostenibile dal punto di vista sociale ed economico: per questo “ci opponiamo a proposte come il regolamento delle emissioni di CO2 per le auto e a quella di efficientamento degli edifici”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “Rischiano di esporci a nuove dipendenze strategiche proprio mentre vanno in porto gli sforzi per liberarci dalle dipendenze del gas russo”, ha detto Meloni. (Res)