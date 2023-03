Ue: Meloni, Bruxelles in ritardo su autonomia in materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è in ritardo sull’autonomia rispetto alle materie prime critiche: il governo italiano è pronto a fare la sua parte. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “Un piano di tale ambizione necessità di un quadro finanziario e politico coerenti: è necessario capire come finanziare tali misure con strumenti che no si basino solo sulla flessibilità degli aiuti di Stato”, ha detto Meloni. (Res)