Disabilità: La Russa, istituzioni e società lavorino per maggior inclusione persone con sindrome down

- "Desidero rivolgere il mio pensiero più affettuoso alle persone che soffrono della sindrome di Down e ai loro familiari. Pur nella consapevolezza che rispetto ad un recente passato, molto è stato fatto in tema di integrazione, auspico che istituzioni e società possano lavorare per una ancora maggiore inclusione, per migliorare la loro qualità di vita e per supportare le famiglie coinvolte. Non possiamo e non dobbiamo limitarci alle parole, dobbiamo tutti insieme fare di più per arrivare a un significativo cambiamento culturale". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, in occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down.(Rin)