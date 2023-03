Honduras: governo Taiwan, nessuna comunicazione ufficiale su rottura rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan ha dichiarato che il governo dell’Honduras non ha ancora notificato in modo formale la sua decisione di interrompere i rapporti diplomatici con l’Isola. Il ministero, riferisce una dichiarazione ufficiale, smentisce quanto dichiarato dal ministro degli Esteri dell’Honduras, Eduardo Enrique Reina, in un’intervista a “El Mundo”, secondo cui l’ambasciatore di Taiwan nel Paese, Vivian Chang, avrebbe ricevuto una comunicazione ufficiale sulla rottura delle relazioni diplomatiche. (segue) (Cip)