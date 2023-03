Honduras: governo Taiwan, nessuna comunicazione ufficiale su rottura rapporti diplomatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Casa Bianca per le Americhe, Christopher Dodd, ha incontrato ieri in Honduras la presidente Xiomara Castro. “La presidente Xiomara Castro ha sostenuto un incontro con Cristopher Dood, consigliere del presidente degli Stati Uniti, con cui ha affrontato temi di interesse mutuo”, ha riferito in un tweet il governo del Paese centroamericano. Sempre ieri, rispondendo a una domanda sulle presunte pressioni degli Stati Uniti sul governo dell’Honduras affinché non rompa le relazioni diplomatiche con Taiwan, il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Wang Wenbin, ha detto: “Ogni stato sovrano ha il diritto di scegliere autonomamente di sviluppare relazioni diplomatiche con un altro Paese sovrano. Altri Paesi non hanno il diritto di interferire in questo”. La Cina, ha aggiunto, “accoglie con favore la dichiarazione del governo dell'Honduras sullo sviluppo delle relazioni con la Cina ed è pronta a stabilire e sviluppare relazioni bilaterali sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco”. (Cip)