Ue: Eurostat, produzione costruzioni in aumento a gennaio, +1,4 per cento per l'Italia (2)

- I cali maggiori sono stati osservati in Ungheria (-5,0 per cento), Romania (-4,3 per cento) e Belgio (-1,5 per cento). Su base annuale, in area euro, l'edilizia è aumentata dell'1,4 per cento, mentre l'ingegneria civile è diminuita dell'1,9 per cento. In Ue, l'edilizia è aumentata dell'1,5 per cento e l'ingegneria civile dello 0,5 per cento. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori aumenti annuali sono stati osservati in Slovenia (+26,7 per cento), Slovacchia (+14,7 per cento) e Portogallo (+6,3 per cento), mentre l'Italia fa registrare un incremento del 5,9 per cento. I cali maggiori sono stati registrati in Belgio (-4,7 per cento), Ungheria (-3,6 per cento) e Finlandia (-2,7 per cento). (Beb)