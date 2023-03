Spagna: undici arresti per frode informatica da 30 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia Civil spagnola ha smantellato un'organizzazione criminale presumibilmente dedita alle frodi tecnologiche e ha arrestato undici persone a Valencia, Cordoba e Barcellona. Gli arrestati sono accusati di aver rubato quasi 30 mila euro a un privato con cui si erano messi in contatto attraverso un link nel telefono cellulare per ottenere i suoi codici bancari. L'operazione ha portato anche all'identificazione del presunto capo della banda, con base in Russia, e al recupero di 8 mila euro che sono stati restituiti alla vittima. La vittima ha riferito agli inquirenti di essere stata derubata dei codici bancari con cui erano stati effettuati diversi trasferimenti di denaro verso altri conti sconosciuti. Ha inoltre sostenuto di aver ricevuto telefonate da un membro dell'organizzazione criminale che si fingeva un agente di polizia, informandolo che stavano indagando sul suo caso nel tentativo di impedirgli di sporgere ufficialmente denuncia. (Spm)