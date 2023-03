Serbia: Aleksic (Ns) presenta iniziativa per referendum su proposta europea per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Ns) serbo ha presentato un'iniziativa per convocare una sessione parlamentare straordinaria al fine di discutere l'indizione di un referendum sulla proposta europea per la questione del Kosovo. L'iniziativa è stata presentata dal capo dei parlamentari della stessa formazione politica, Miroslav Aleksic, al presidente dell'Assemblea nazionale, Vladimir Orlic, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta". Aleksic ha affermato che nel caso in cui Orlic respinga la richiesta, il partito inizierà a raccogliere le firme dei cittadini necessarie al referendum. "Abbiamo proposto all'Assemblea che il quesito referendario chieda l'accettazione e l'attuazione, o il rifiuto, della proposta di accordo sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia definita dal piano europeo", ha sottolineato. Il deputato ha quindi invitato tutti i partiti, le organizzazioni e le persone, sia quelli contrari all'accettazione dell'accordo sia quelli favorevoli, a sostenere lo svolgimento del referendum, perché, come ha detto, la questione nazionale più importante deve essere decisa dai cittadini. "Ai cittadini, in quanto titolari assoluti e sovrani del potere in Serbia, deve essere chiesto, in conformità con la Costituzione della Serbia, se accettare o rifiutare l'accordo", ha detto Aleksic. (Seb)