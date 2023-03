Bosnia: inviato Ue Lajcak, Paese non è modello di funzionalità statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina non è un modello di funzionalità statale. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, secondo quanto riporta la stampa locale. "La Bosnia Erzegovina non è un modello di funzionalità statale. La Repubblica Srpska (entità serba del Paese) è nata a Dayton allo scopo di fermare la guerra e questo deve essere rispettato. Oggi però non siamo in guerra e non dobbiamo ispirarci a modelli di guerra, ma a soluzioni funzionali che accelerino il percorso europeo di questa regione", ha dichiarato Lajcak.(Seb)