Piemonte: in Bosnia Erzegovina una biblioteca dedicata a Piero Angela costruita con fondi Regione

- Nella Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina è nata una nuova biblioteca dedicata a Piero Angelo costruita grazie al contributo della Regione Piemonte. "Il progetto Right to Read , dopo aver realizzato in Kosovo una biblioteca per l'infanzia nell'enclave serba di Banja, arriva anche nella città di Celinac, in Repubblica Serba di Bosnia, dove sono ancora visibili le tracce del conflitto balcanico, portando classici della letteratura italiana tradotti in lingua locale, fumetti, visual books per i più piccoli - ha affermato l'assessore alla Cooperazione internazionale del Piemonte Maurizio Marrone -: un nuovo ponte per costruire sostegno all'infanzia e relazioni amichevoli negli scenari post conflitto dove la cooperazione internazionale occidentale ancora non incide. Questa volta con la dedica all'universalmente apprezzato Piero Angela, in ricordo della sua recente scomparsa", ha concluso.(Rpi)