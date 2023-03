Croazia-Slovenia: Tajani domani in visita per proseguire la strategia italiana nella regione dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova visita nella regione dei Balcani per il ministro degli Esteri Antonio Tajani che domani sarà in Croazia e Slovenia. La doppia tappa balcanica segue il viaggio di venerdì scorso in Bosnia Erzegovina – una visita congiunta organizzata con l’omologo austriaco Alexander Schallenberg per esprimere il sostegno europeo alla concessione dello status di candidato all’adesione a Sarajevo –, e l’atteso business forum che si terrà mercoledì 21 marzo a Belgrado. Tutti appuntamenti che rafforzano la strategia italiana nell’area balcanica, uno sforzo che il governo sta compiendo per riaffermare il ruolo del nostro Paese in una regione strategica, che rappresenta il vicinato non solo per l’Italia ma anche per l’Unione europea. Slovenia e Croazia sono già Stati membri dell’Ue a pieno titolo da anni, un elemento che li rende Paesi che possono svolgere un ruolo di traino per il resto della regione. Importante è anche il tema dell’immigrazione, questione prioritaria nell’agenda del governo che sta lavorando, non solo nella regione dei Balcani, ma nell’intero quadrante mediterraneo, a una strategia che favorisca l’afflusso di flussi legali e limiti gli arrivi irregolari. Data l’organizzazione del business forum a Belgrado della prossima settimana e di un appuntamento simile che si terrà prossimamente a Pristina, in Kosovo, non si può escludere, inoltre, che anche Zagabria e Lubiana diventino nel prossimo futuro tappe di eventi di questo tipo. Coinvolgendo imprese italiane, croate e slovene, l’obiettivo è quello di aumentare le sinergie e favorire i contatti fra il nostro sistema produttivo e Paesi in cui l’Italia è già un attore di riferimento ma potrebbe ulteriormente consolidare la sua presenza. (segue) (Res)