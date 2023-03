Ue-Usa: colloquio telefonico Borrell-Blinken, focus su Kosovo, Etiopia e Consiglio energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell e Blinken hanno quindi passato in rassegna gli sforzi in corso sulla via della pace, della riconciliazione e della ricostruzione in Etiopia e il sostegno che la comunità internazionale, compresi l'Ue e gli Stati Uniti, sta prestando a tale processo. Borrell ha sottolineato la necessità che i partner coordinino il loro approccio e promuovano la graduale normalizzazione con l'Etiopia in funzione dei miglioramenti sul campo. Questi attendono con impazienza il prossimo Consiglio sull'energia Ue-Usa che si terrà il mese prossimo a Bruxelles. L'attuale contesto geopolitico ha reso questo incontro sempre più importante. Hanno convenuto di continuare le loro discussioni su questioni urgenti di politica estera a Bruxelles. (Com)