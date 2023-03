Serbia-Kosovo: dipartimento di Stato Usa approva accordo mediato dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente l'accordo raggiunto da Serbia e Kosovo per il dialogo facilitato dall'Unione europea e l'attuazione del Percorso di normalizzazione delle relazioni del 27 febbraio. Lo afferma una nota del dipartimento di Stato Usa firmata dal segretario Antony Blinken. "Ci complimentiamo con il presidente della Serbia e il primo ministro del Kosovo per la loro leadership nel raggiungere questo accordo. Gli obblighi della Serbia ai sensi dell'Accordo di base, parte di un impegno sostenuto alla riconciliazione, porteranno significative opportunità ai cittadini di entrambi i Paesi e accelereranno il loro percorso verso l'adesione all'Unione europea", afferma la nota. (Was)