Serbia-Kosovo: ministra Esteri slovena, Ue si aspettava di più da incontro a Ocrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Unione europea c'erano aspettative più ambiziose dall'incontro di Ocrida tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti. Lo ha affermato la ministra degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon. "L'accordo accettato da Kurti e Vucic è il fondamento di base, ora dipende quale sarà la sua attuazione, sia per l'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso), che per una normalizzazione delle relazioni. Io posso dire che all'inizio c'erano aspettative più ambiziose da parte di tutte le parti, ma se esiste qualche base la sua attuazione sarà ora importante", ha detto Fajon prima del Consiglio Affari esteri a Bruxelles. La ministra ha sottolineato che l'Ue cerca "davvero di aiutare entrambe le parti ad andare passo dopo passo verso l'obiettivo comune della normalizzazione delle relazioni" e di "calmare le cose nel nord del Kosovo in modo che sia possibile tenere le elezioni". La cosa, ha detto Fajon, "dipenderà principalmente dalla saggezza e forse dalla prudenza e dalle intenzioni sincere di entrambe le parti e dei rispettivi leader". (Seb)