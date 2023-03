Serbia-Kosovo: inviato Usa, accordo di Ocrida giuridicamente vincolante anche senza le firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto a Ocrida tra Belgrado e Pristina è giuridicamente vincolante, anche se non c'è stata nessuna firma. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtv". Escobar ha sottolineato che ci sono voluti "molto coraggio e lungimiranza" da parte del presidente serbo Aleksandar Vucic e del primo ministro kosovaro Albin Kurti per arrivare a un'intesa verso la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. "Questo accordo è legalmente vincolante per entrambe le parti. Sebbene non sia stato firmato, è un accordo in tutti i sensi", ha sottolineato l'inviato Usa. Secondo le sue parole, l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha chiarito che le parti si sono impegnate nell'attuazione del documento, che influenzerà il cammino europeo di entrambe. "L'accordo è la via per la riconciliazione tra Serbia e Kosovo. È importante ora chiarire come le due parti continueranno. L'attuazione deve iniziare immediatamente ed entrambe le parti ne beneficeranno. Credo che l'integrazione euro-atlantica sia la cosa più importante. Progrediremo solo se l'accordo viene attuato il prima possibile", ha specificato Escobar. Come ha sottolineato, la Serbia deve lavorare sugli elementi chiave dell'allegato. "Per entrambe le parti è importante che tutto ciò che resta dell'accordo di Bruxelles venga attuato. Ci aspettiamo questo da entrambe le parti. Noi continueremo a lavorare con loro e con i nostri partner", ha affermato. Alla domanda se all'incontro di Ocrida si sia discusso dell'appartenenza del Kosovo alle organizzazioni internazionali, Escobar ha detto di "non potere dire niente", ma che si è discusso "di tutto quello che c'è nella proposta europea". (Seb)