Francia: Parigi sostiene nomina Banga a presidenza Banca mondiale

- La Francia sostiene la candidatura di Ajay Banga alla presidenza della Banca mondiale. È quanto si legge in un comunicato del ministero dell'Economia. Il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, secondo quanto si legge nella nota, ha avuto un colloquio con Banga il 13 marzo scorso a Bruxelles, durante il quale sono state evocate le "priorità strutturanti per il futuro della Banca mondiale". "Esprimo tutto il sostegno della Francia alla candidatura di Banga, voglio poter lavorare in stretto contatto con lui dopo la sua elezione", ha detto Le Maire nel comunicato. (Frp)