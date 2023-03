Lavoro: sindacati, domani assemblea pubblica in Campidoglio su condizione ciclofattorini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a partire dalle 11:30 "saremo in Campidoglio per un'assemblea pubblica insieme ai rider della Capitale: si tratterà di un momento importante di ascolto, di confronto e di unione". Lo affermano in una nota i segretari generali della Filt-Cgil di Roma e Lazio, Fit-Cisl del Lazio e Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago. I ciclofattorini di Roma "operano su un territorio molto esteso e complesso, anche sotto il profilo stradale. Vogliamo ascoltare la loro voce per rappresentarli al meglio - spiegano -. Dopo i tragici episodi che si sono succeduti in questi mesi, in cui alcuni rider hanno perso la vita, è necessario reagire facendo tutto il possibile per garantire la salute e sicurezza della categoria e per sostenere la qualità dell'occupazione. E 'importante che le istituzioni siano coinvolte - sottolineano -, nell'ottica di uno sforzo comune che non lasci nulla di intentato. In questo senso, recepiamo positivamente la convocazione, da parte di Roma Capitale, di un incontro sul tema, a cui abbiamo partecipato la scorsa settimana. Ciò che servirebbe, tuttavia, è un Tavolo permanente che serva a migliorare la qualità della vita, le condizioni di lavoro e la sicurezza di persone che svolgono un'attività dura e rischiosa sulle strade di una Capitale enorme, in condizioni meteo spesso avverse e talvolta con condizioni contrattuali che, eufemisticamente, potremmo definire da migliorare".(Com)