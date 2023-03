Ue: Borrell, Epf strumento globale, possiamo usarlo per sostenere altri Paesi partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è stato fatto dall'Ue per sostenere l'Ucraina può essere fatto per sostenere altri Paesi. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso dell'intervento di apertura del Forum del partenariato per la sicurezza e la difesa Schuman del Seae. "Vogliamo massimizzare il potenziale del Fondo europeo per la pace (Epf). Nessuno se lo aspettava, ma la storia ha reso l'Epf uno strumento in grado di cambiare le carte in tavola per le nostre missioni e operazioni, e per le nostre relazioni con i partner", ha detto. "Abbiamo utilizzato l'Epf così tanto in questo primo anno di esistenza, che il Consiglio ha dovuto rifinanziarlo lo scorso dicembre. E sono sicuro che dovrà farlo di nuovo. Senza dubbio, è stato uno strumento cruciale per rispondere alla guerra della Russia in Ucraina", ha aggiunto. "Ma l'Epf è uno strumento globale. Ci ha permesso di sostenere le operazioni di pace in Africa. Dalla Somalia al Mozambico, alla regione del Sahel, così come i nostri singoli partner, dalla Georgia alla Moldova, alla Tunisia, fino alla Bosnia Erzegovina, al Libano e alla Giordania. E continueremo a farlo", ha spiegato Borrell. "Sappiamo che i nostri partner sono sempre più interessati al supporto letale. Sì, quello che abbiamo fatto per l'Ucraina può essere fatto e sarà fatto per altri. La prima misura assistita per fornire attrezzature letali ai partner africani, Niger e Somalia, sarà adottata a breve", ha concluso. (Beb)