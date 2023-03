Sanità: a Napoli le "Giornate della vista" della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono a Napoli le "Giornate della vista" 2023, il progetto della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia che si pone l'obiettivo di offrire un accesso sostenibile alle visite oculistiche. E' quanto si legge in una nota. L’iniziativa, promossa con il patrocinio della Camera dei deputati, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della regione Campania e del comune di Napoli, ed in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, si svolgerà dal 20 marzo al 31 marzo presso l’Istituto Federico Ozanam, nel rione Sanità, a piazzetta San Severo a Capodimonte, 8. La Fondazione si occuperà di effettuare visite oculistiche per persone vulnerabili a titolo gratuito, donando occhiali da vista a chi ne avesse bisogno. Una clinica oculistica completa allestita grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor per l’occasione, nella quale - con il supporto di importanti associazioni quali la, Caritas Diocesana di Napoli, Ordine di Malta, Camminare Insieme, Fondazione rione Sanità - oltre 600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti coordinati dal Professore Vincenzo Orfeo della Airo Onlus che assicurerà alle persone che ne avranno bisogno anche la prosecuzione delle cure mediche a titolo gratuito. Subito dopo la visita medica - prosegue la nota - gli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione, che sarà realizzata in tempi brevi grazie all’ausilio di strumentazione tecnica all’avanguardia e grazie alla tele-sagomatura realizzata con il supporto degli studenti di Irsoo, l’Istituto di ricerca in ottica e optometria di Vinci (FI). I volontari EssilorLuxottica agevoleranno il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali e ognuno di loro parteciperà all’attività con la donazione di un giorno di ferie. "Crediamo che vedere bene sia un diritto umano fondamentale e per questo ci impegniamo a portare l’iniziativa delle Giornate della Vista in tutta Italia. Anche nel nostro paese, infatti, si può fare molto per favorire l’accesso alle cure oculistiche e l’inclusione sociale. Insieme a medici oculisti ed associazioni vogliamo creare un circolo virtuoso, dedicato alla vista delle persone più svantaggiate", spiega il segretario generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Andrea Rendina. "L'istituto Ozanam, che opera nel cuore del rione Sanità, con entusiasmo accoglie l'iniziativa che offre la possibilità a tante persone di effettuare visite oculistiche e ricevere occhiali da vista", aggiungono dall’Istituto Ozanam. "Una grande attività di beneficenza per venire incontro alle esigenze visive dei bambini e delle persone adulte in condizioni economiche difficili", conclude il professore Vincenzo Orfeo, presidente di Airo Onlus. (segue) (Com)