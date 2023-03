Tunisia: presidente Saied, ciò che è stato realizzato dopo il 25 luglio 2021 è "un miracolo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel quadro delle celebrazioni del 67esimo anniversario dell'indipendenza della Tunisia, il portavoce ufficiale del Movimento 25 luglio, una coalizione che raggruppa i sostenitori di Saied, ha detto che il movimento aderisce al principio di sovranità nazionale e respinge qualsiasi forma di ingerenza esterna. Un riferimento anche alla risoluzione approvata la scorsa settimana dal Parlamento europeo con cui si chiede agli Stati membri dell’Ue e all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, di “denunciare pubblicamente il forte deterioramento della situazione dei diritti umani in Tunisia” oltre alla “sospensione di specifici programmi di sostegno dell'Ue ai ministeri della Giustizia e degli Affari interni”. In particolare, secondo il portavoce del Movimento 25 luglio, Ben Mabrouk, “lo Stato francese dovrebbe porgere scuse ufficiali al popolo tunisino e ai martiri che hanno combattuto per la liberazione del Paese”. Per Bin Mahmoud, inoltre, con l'insediamento del parlamento, il mandato della “autorità individuale” sorta a seguito delle misure del 25 luglio 2021 è terminato e siamo passati “dalla fase di transizione a una fase normale". L'insediamento della nuova camera bassa del parlamento è stata una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato a seguito delle “misure straordinarie” emanate il 25 luglio 2021. (Tut)