Trasporti: Bignami, aumentare a 12 le ore minime di scuola guida obbligatoria

- Su come dovrebbe cambiare il codice della strada e intervenire sulla sicurezza stradale “stiamo valutando di innalzare il numero di ore minime di scuola guida obbligatoria”, infatti "secondo noi sono necessarie almeno 12 ore”. Lo ha detto il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, intervenendo al Forum Automotive “La mobilità a motore guarda avanti”, in corso questa mattina a Milano. “In Italia sono previste 6 ore obbligatorie, con due ore notturne”, mentre secondo il viceministro Bignami sono necessarie almeno 12 ore, in linea con la media europea per la quale “si arriva intorno alle 20 ore”. Bignami ha osservato il problema del costo delle ore guida, ma ha precisato che “chi, come me, ha subito lutti gravi per incidenti sulla strada, posso garantire che è un investimento. Spendere di più per impedire che possano esserci lutti credo che ne valga sempre la pena. Quindi, 12 ore penso siano il minimo” ha concluso.(Rem)