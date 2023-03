Repubblica Ceca: ministro Industria, stoccaggi gas pieni tre volte di più rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stoccaggi di gas della Repubblica Ceca sono pieni per più della metà, con una quantità circa tre volte superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha affermato oggi il ministro dell’Industria e del Commercio ceco, Jozef Sikela, sottolineando che, se nel 2023 si ripeteranno consumi ridotti, le riserve saranno di nuovo piene per il prossimo inverno. "Nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che la situazione del gas sarebbe stata così buona", ha spiegato Sikela, aggiungendo che la prospettiva è “ottimistica”. Il ministro ceco ha evidenziato che Praga è ormai riuscita a liberarsi dalla dipendenza del gas russo. Le forniture arrivano attraverso Germania, Norvegia, Belgio e Paesi Bassi. Sikela ha precisato che il governo sta continuando a preparare la costruzione di una nuova unità presso la centrale nucleare di Dukovany e non esclude la possibilità di realizzare altri reattori. (Vap)