Rai: Zingaretti (Pd), indecente aggressione politica contro Annunziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Per il deputato del Pd, Nicola Zingaretti, "l'aggressione politica contro Lucia Annunziata è indecente. E' un attacco all'autonomia e professionalità di una grande giornalista. La minaccia alla libertà dell'informazione in questo Paese - continua il parlamentare in una nota - è rappresentata dallo squilibrio osceno dell'informazione Rai e dalla vergogna, dopo mesi dalla formazione del governo, di non aver ancora convocato la commissione parlamentare di Vigilanza per avere le mani libere. I presidenti di Camera e Senato la smettano di giocare e procedano a fare quello che è un loro dovere". (Com)