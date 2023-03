© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata al Corteo nazionale per la ventottesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzato da Libero e Avviso Pubblico, partito da Corso Venezia a Milano e in arrivo in Piazza Duomo. Presenti tra gli altri anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il parlamentare dem Gianni Cuperlo. (Rem)