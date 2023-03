Sardegna: approvato piano comparto irriguo, livelli bacini monitorati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parliamo di un piano, che salvo alcune differenze dovute a situazioni specifiche, è in linea con l’anno precedente e assegna 441 milioni di metri cubi d’acqua suddivisi sui diversi sistemi idrici del territorio, con una riduzione, rispetto alla pre-assegnazione del 2022, di 41 milioni di metri cubi. Le quote saranno comunque riviste periodicamente sulla base dei monitoraggi sui livelli degli invasi. Nei prossimi mesi approveremo l’assegnazione definitiva, inserendo anche le quote per gli usi civili e industriali. Il 28 febbraio – precisa l’assessore Saiu – gli invasi segnavano un riempimento pari al 76% dei livelli autorizzati. Nelle ultime settimane lo scenario è ulteriormente variato e i dati odierni ci dicono che i livelli si attestano all’82%. Anche se oggi i numeri non evidenziano gravi criticità la situazione richiede la massima attenzione anche in relazione alle precipitazioni scarse che stanno condizionando pesantemente altre regioni italiane ed europee”. (segue) (Rsc)