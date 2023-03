Sardegna: approvato piano comparto irriguo, livelli bacini monitorati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione delle riserve idriche l’assessore Saiu ribadisce: “Occorre rivedere le regole per rendere la gestione più efficiente. Oggi per ragioni di sicurezza si seguono piani d’accumulo che prevedono l’assegnazione di livelli massimi di riempimento degli invasi per ciascun mese, con coefficienti oltre i quali si procede allo svuotamento. Questi livelli vengono stabiliti sulla base di una previsione sulle precipitazioni legate alla stagionalità. Nei mesi più piovosi i livelli massimi consentiti sono generalmente i più bassi. Il problema si verifica quando, nonostante le previsioni stagionali, le precipitazioni sono scarse. Occorre quindi passare a un modello di laminazione dinamica che ci permetta di rendere più efficiente la gestione della risorsa, accumulando eventualmente più acqua quando le condizioni lo rendono possibile. Oggi per poter apportare modifiche ai parametri in corso d’opera le procedure sono eccessivamente complicate. Passare a sistemi di laminazione dinamica non è facile ma è necessario che tutti lavorino in quella direzione: protezione civile, consorzi di bonifica, enti locali, Adis e tutti i soggetti coinvolti”. (segue) (Rsc)