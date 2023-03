Germania: esportazioni extra-Ue aumentate a febbraio del 5,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania dirette in Paesi che non fanno parte dell'Ue sono aumentate a febbraio scorso del 5,2 per cento su base mensile a 6,12 miliardi di euro. Rispetto allo stesso mese del 2022, l'incremento è stato del 6,1 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba) che aggiunge come, in termini di volume, il dato segni un declino del 5,4 per cento su base annua. Gli Stati Uniti si confermano il ​​principale acquirente del “Made in Germany”. Le esportazioni tedesche in questo Paese sono cresciute del 19,4 per cento rispetto al febbraio del 2022, per un valore di 13,1 miliardi di euro. Allo stesso tempo, l'export in Cina è diminuito del 12,4 per cento a 7,9 miliardi di euro. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, il rilancio delle vendite di beni tedeschi in questo Paese “non si è concretizzato” dopo la revoca delle rigide restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 attuate dal governo di Pechino. Sono, invece, aumentate le esportazioni della Germania nel Regno Unito con un +6,1 per cento a 6,2 miliardi di euro. Al contrario, il dato per la Russia segna un crollo del 60,1 per cento a 800 milioni di euro, derivante dalle sanzioni contro Mosca per la guerra che ha mosso all'Ucraina. Dal febbraio del 2022, quando era quinta, la Russia è scivolata al quattordicesimo posto nella classifica dei mercati di destinazione dell'export tedesco al di fuori dell'Ue. (Geb)