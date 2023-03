Nepal: agricoltura, il governo revoca la riduzione dei sussidi per i fertilizzanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto una settimana prima, il 13 marzo, il governo, attraverso il ministero dell’Agricoltura, aveva annunciato la riduzione dei sussidi, per la prima volta dal dicembre del 2012. Con quel provvedimento il sussidio per i fertilizzanti chimici scendeva dal 70,82 al 59,04 per cento, con l’obiettivo di arrivare gradualmente al 50 per cento. Contestualmente aumentavano i prezzi: quello dell’urea da 14 a 25 rupie al chilogrammo, quello del fosfato di diammonio (Dap) da 43 a 50 rupie al chilogrammo, quello del potassio da 31 a 40 rupie al chilogrammo. (Inn)