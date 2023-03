Imprese: Gianluca Formenti nuovo ad di Shell Energy Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Formenti assume il ruolo di Amministratore Delegato di Shell Energy Italia. Lo comunica la stessa azienda ricordando che Formenti, che aveva già avuto una esperienza in Shell Italia agli inizi degli anni 2000, nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno di aziende di rilievo nel settore energetico e bancario, che gli hanno consentito di sviluppare una profonda conoscenza del settore. Nel suo ruolo Formenti guiderà il business B2B di Shell Energy Italia, uno dei principali fornitori di energia del mercato italiano e parte dell’organizzazione Renewables & Energy Solutions del Gruppo Shell. “Sono orgoglioso di essere tornato in Shell Energy Italia in un momento di grande evoluzione del mercato, trovando un team estremamente capace e motivato a sostenere la transizione energetica del Paese e i percorsi di decarbonizzazione dei nostri clienti”, commenta Gianluca Formenti, amministratore delegato di Shell Energy Italia. (Rem)