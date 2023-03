© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viaggiava in monopattino in autostrada in direzione Caselle. Per questo la Polizia Stradale è intervenuta domenica mattina fermando una donna 40enne di nazionalità Cinese e multandola per la violazione del Codice della strada, che comporta una sanzione da 50 a 250 euro. (Rpi)