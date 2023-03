Imprese: Enel lancia il nuovo "sportello" digitale a disposizione dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel lancia il nuovo sportello digitale “ViviElettrico”, con l’obiettivo di intercettare i bisogni e le domande delle persone e l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel racconto di tutto quello che c’è da sapere sulla “transizione energetica”. Sviluppato da Enel X, la società del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, il nuovo sito web, disponibile per ora solo in Italia, attraverso una navigazione facile e intuitiva consente al visitatore di trovare tutte le informazioni su prodotti, servizi e comportamenti virtuosi. I contenuti delle diverse sezioni saranno aggiornati costantemente in base alle novità e ai cambiamenti normativi. Sono sei le categorie individuate sulla base di ricerche effettuate da importanti centri di indagine nel settore energetico: “fotovoltaico”, per conoscere i dettagli tecnici e normativi necessari per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico, che oggi rappresenta il più popolare sistema di efficientamento energetico tra quelli ricercati in rete; “risparmio in bolletta”, con tutte le informazioni sulle corrette abitudini da adottare per ottenere un risparmio sui consumi domestici; “casa efficiente”, con tutte le risposte alla domanda su come migliorare l’efficienza energetica della casa; “mobilità elettrica”, per scoprire le differenze dei tempi di ricarica in base alle diverse stazioni pubbliche o private e tanto altro ancora in ambito mobilità sostenibile; “incentivi”, conoscerne i meccanismi e le modalità di accesso; “elettricità vs gas”, differenze e vantaggi di scegliere l’elettrico, con suggerimenti e consigli pratici per conoscere gli impatti sulla fornitura di energia.(Rin)