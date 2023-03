Polonia-Israele: ministro Esteri Cohen domani in visita a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, sarà domani in visita in Polonia. Lo ha confermato il portavoce del ministero degli Esteri di Varsavia. Secondo quanto annunciato, Cohen incontrerà il suo omologo polacco, Zbigniew Rau. Nel fine settimana il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” ha riferito che Cohen si sarebbe recato in visita nel Regno Unito e in Polonia a partire da lunedì 20 marzo. Assieme a Rau, ha aggiunto il giornale, il ministro dovrebbe siglare un accordo per la ripresa dei viaggi dei giovani israeliani in Polonia per l’educazione all’Olocausto dopo una pausa di circa tre anni. (Vap)