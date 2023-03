Pakistan: Unicef, oltre 10 milioni di persone in aree colpite da inondazioni senza accesso ad acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prolungata mancanza di acqua potabile e di servizi igienici, insieme alla continua vicinanza di famiglie vulnerabili a specchi d'acqua stagnanti, stanno contribuendo alla diffusione di malattie trasmesse dall'acqua, come colera, diarrea, febbre dengue e malaria. Allo stesso tempo, la defecazione all'aperto è aumentata di oltre il 14 per cento nelle regioni colpite dalle alluvioni. A peggiorare le cose, la mancanza di servizi igienici adeguati colpisce in modo sproporzionato i bambini, le ragazze adolescenti e le donne, che rischiano ulteriormente di provare vergogna e di subire conseguenze negative quando defecano all'aperto. L'acqua non sicura e i servizi igienici scarsi sono le cause principali della malnutrizione. Le malattie associate, come la diarrea, impediscono ai bambini di assumere i nutrienti vitali di cui hanno bisogno. Inoltre, i bambini malnutriti sono più suscettibili alle malattie trasmesse dall'acqua a causa di un sistema immunitario già indebolito, il che non fa che perpetuare un circolo vizioso di malnutrizione e infezioni. Tragicamente, un terzo di tutti i decessi di bambini a livello globale è attribuibile alla malnutrizione e la metà di tutti i casi di denutrizione sono legati a infezioni causate dalla mancanza di accesso ad acqua sicura, servizi igienici adeguati e buone condizioni igieniche. In Pakistan, la malnutrizione è associata alla metà di tutte le morti dei bambini. Nelle aree colpite dalle alluvioni, più di 1,5 milioni di bambini e bambine sono già gravemente malnutriti e il numero è destinato ad aumentare in assenza di acqua sicura e servizi igienici adeguati. (segue) (Com)