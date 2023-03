Pakistan: Unicef, oltre 10 milioni di persone in aree colpite da inondazioni senza accesso ad acqua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef è sul campo con i suoi partner dal primo giorno dell'emergenza climatica. Subito dopo le inondazioni, l'Unicef ha installato numerose pompe a mano e strutture di stoccaggio dell'acqua. Negli ultimi sei mesi, l'Unicef e i suoi partner hanno fornito acqua potabile sicura a quasi 1,2 milioni di bambini e famiglie e distribuito kit igienici a più di 1,3 milioni di persone. L'Unicef ha inoltre sostenuto la riabilitazione o la ricostruzione di strutture di approvvigionamento idrico, a beneficio di oltre 450.000 persone. In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, l'Unicef chiede con urgenza a governi, donatori e partner di stanziare risorse per ripristinare l'accesso ad acqua potabile e servizi igienici sicuri; investire in strutture di approvvigionamento di acqua potabile sicure e resistenti al clima e nell'uso di tecnologie rinnovabili come i sistemi di pompaggio a energia solare. "È imperativo che le voci e le esigenze dei bambini in Pakistan abbiano la priorità a ogni costo e che i bambini siano posti al centro di tutti i piani di recupero e resilienza post-alluvione", ha dichiarato Fadil. A sei mesi dalle devastanti inondazioni, più di 9,6 milioni di bambini hanno ancora bisogno di accedere ai servizi sociali essenziali. L'attuale appello dell'Unicef, pari a 173,5 milioni di dollari, per fornire un sostegno salvavita alle donne e ai bambini colpiti dalle inondazioni, è finanziato per meno del 50 per cento. (Com)