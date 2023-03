Ucraina: Consiglio Affari generali Ue, Svezia invita vicepremier Stefanishyna a pranzo di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministro per gli Affari europei svedese Jessica Roswall ha invitato la vice prima ministra ucraino per l'Integrazione europea ed euro-atlantica Olha Stefanishyna al Consiglio Affari generali che si tiene oggi a Bruxelles per un pranzo informale. Durante il pranzo, che come si legge in un comunicato sarà ospitato dalla presidenza svedese del Consiglio dell'Ue insieme alla Lituania, Stefanishyna parlerà di come il governo ucraino stia lavorando alle riforme necessarie per legami sempre più stretti del Paese con l'Ue. (Sts)