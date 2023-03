Russia: "Bloomberg", Ungheria blocca dichiarazione congiunta Ue su mandato d'arresto contro Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria ha bloccato ieri la pubblicazione di una dichiarazione congiunta dei Paesi membri dell'Ue sul mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. E’ quanto riferisce “Bloomberg” citando proprie fonti. Al termine del Consiglio Affari esteri e difesa che si è svolto ieri a Bruxelles, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell ha pubblicato tale dichiarazione a suo nome, e non intestandola a tutti i 27 Paesi membri come auspicato durante la riunione. Secondo quanto riportato, la posizione dell'Ungheria in merito al mandato d'arresto nei confronti del presidente russo potrebbe emergere al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, cui parteciperà il premier Viktor Orban. In precedenza, i ministri della Giustizia di 26 paesi dell'Ue hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno dell'indagine della Corte penale internazionale: anche in questo caso, l’Ungheria non ha siglato il documento. (Was)