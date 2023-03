Taiwan-Germania: accordo per la cooperazione nella ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione e della Ricerca tedesca, Bettina Stark-Watzinger, e il ministro della Scienza di Taiwan, Tsung-Tsong Wu, hanno firmato oggi a Taipei un accordo per una maggiore cooperazione nella ricerca tra i rispettivi Paesi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nell'intesa le parti dichiarano l'intenzione di cooperare su un'ampia base nel settore della scienza e della tecnologia. L'esponente del governo federale ha definito Taiwan un “partner di valore”, anche nella ricerca, facendo tra l'altro riferimento alla libertà accademica e alla trasparenza che caratterizzano l'isola. A sua volta, Wu ha affermato che, in quanto Paese libero e democratico, Taiwan ha il diritto di “scambiare opinioni” con altri Stati e continuerà a esercitarlo. Stark-Watzinger ha poi dichiarato che è “un grande piacere e onore” essere la prima ministra tedesca a recarsi a Taipei in 26 anni. Allo stesso tempo, l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha osservato che “lo scopo del viaggio” è “uno scambio professionale”. (Geb)