Regno Unito: esperto sondaggi, per elettori ritorno Johnson come premier sarebbe "uno scherzo"

- Il ritorno di Boris Johnson come leader del Partito conservatore e primo ministro sarebbe visto come "un vero scherzo" dagli elettori. È quanto ha affermato Robert Hayward, membro della Camera dei Lord ed esperto di sondaggi, secondo cui i conservatori potrebbero ottenere risultati migliori alle prossime elezioni poiché l'attuale premier Rishi Sunak è stato in grado di distaccarsi dall'eredità politica di Johnson. Le valutazioni dei sondaggi personali di Sunak non solo superano quelle del suo partito, ma erano superiori a quelle di Johnson, in particolare quando si parla di affidabilità, ha detto Hayward. Riportare Johnson a Downing Street, come richiesto da alcuni parlamentari conservatori, potrebbe trasformare le fortune del partito, ma "in modo negativo e non positivo", ha detto Hayward, che aggiunto che l'elettorato non accetterebbe l'ennesimo cambio di leadership. (Rel)