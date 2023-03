Sardegna: i giovani protagonisti della filiera della birra prodotta nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una filiera brassicola tracciata e controllata made in Italy con una equa remunerazione delle materie prime. È l’obiettivo del Consorzio della birra italiana nato nel 2019 grazie alla Coldiretti che sabato prossimo (25 marzo alle ore 10.30 all’Exmè in piazza Mameli) si presenterà pubblicamente anche in Sardegna all’interno della quarta edizione dell’Exmè beer festival (che si terrà a Nuoro venerdì 24 e sabato 25 promosso da Exmè e associazione Nobas in collaborazione con Coldiretti e Consorzio birre Sardegna) durante una tavola rotonda alla quale prenderà parte anche Teo Musso, presidente nazionale del Consorzio birra italiano e simbolo dell’exploit delle birre artigianali. Insieme a lui, oltre ai dirigenti di Coldiretti Sardegna (il presidente e direttore regionale Battista Cualbu e Luca Saba ed il direttore provinciale di Nuoro Ogliastra Alessandro Serra) saranno presenti esperti del settore a livello regionale come Luca Pretti, ricercatore di Porto Conte ricerche e nazionali come Carlo Schizzerotto, direttore del Consorzio birra italiana. Sarà presente anche il presidente della Commissione regionale Attività produttive Piero Maieli. (segue) (Rsc)