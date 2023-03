Sardegna: i giovani protagonisti della filiera della birra prodotta nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival della birra artigianale torna a Nuoro dopo lo stop dovuto al Covid e lo farà in grande stile con sei birrifici artigianali che rappresenteranno uno spaccato delle migliori birre sarde che saranno accompagnate da musica e street food a km 0. Il settore brassicolo è in ascesa, come dimostrano i numeri: negli ultimi dieci anni – secondo l’ultima analisi Coldiretti su dati Istat - i birrifici artigianali sono triplicati in Italia superando la quota record di 1085 realtà nel 2022. Una crescita – sottolineano Coldiretti e Consorzio – che ha fatto salire la domanda di materie prime 100 per cento Made in Italy (luppolo e orzo per la produzione di malto). (segue) (Rsc)