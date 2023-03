Sardegna: i giovani protagonisti della filiera della birra prodotta nell'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trend che vede in linea la Sardegna guidata in particolare dai giovani che puntano su un prodotto di qualità e locale, con prodotti 100 per cento sardi. Si tratta di produzioni spesso caratterizzate da profonde innovazioni come – continuano Coldiretti e Consorzio – la certificazione d’origine a chilometro zero, il legame diretto con le aziende agricole, la produzione di specialità altamente distintive e con varietà particolari: dalla birra aromatizzata alla pompia, al mirto, al mosto di bovale e semidano, con sapa di cannonau, alla canapa, con scorza di arance di Muravera e bergamotto. A crescere sono anche i consumi destinati a superare il record storico di oltre 35 litri pro capite per un totale – spiegano Coldiretti e Consorzio – di 2 miliardi di litri che genera un volume di fatturato che, considerando tutte le produzioni, vale 9,5 miliardi di euro. Appuntamento quindi a venerdì alle 17 con il taglio del nastro della quarta edizione dell’Exmè beer festival e sabato a cominciare alle ore 10 con il convegno “La filiera delle birra artigianale in Sardegna” per poi proseguire con il festival fino alle 24. (Rsc)